Водитель кроссовера попал в больницу после столкновения со столбом в Петрозаводске

ДТП произошло днем 28 октября.

В субботу, 28 октября, в 16.30, в районе дома № 43 по Вытегорскому шоссе 82-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson слишком разогнался и врезался в опору уличного освещения.



В результате дорожной аварии водитель получил травмы, его госпитализировали.



Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.



