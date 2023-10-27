Водитель кроссовера попал в больницу после столкновения со столбом в Петрозаводске

ДТП произошло днем 28 октября.
В субботу, 28 октября, в 16.30, в районе дома № 43 по Вытегорскому шоссе 82-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson слишком разогнался и врезался в опору уличного освещения.
В результате дорожной аварии водитель получил травмы, его госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
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