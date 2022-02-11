Водитель кроссовера пострадал в страшном ДТП с лесовозом на трассе в Карелии

В ГИБДД рассказали подробности аварии на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в 07.18 минут на пульт службы спасения поступило сообщение об аварии на трассе «Кола». По информации олонецких спасателей, на 341 км автодороги Р-21 «Кола» занесло лесовоз, после чего он опрокинулся. По дороге рассыпались лесоматериалы. Также произошло столкновение 2-х легковых автомобилей с препятствием.

По данным Госавтоинспекции Карелии, виновником аварии был водитель автомобиля Volkswagen Tiguan. Он допустил занос транспортного средства, в результате чего произошло столкновение с тягачом MAN в составе с прицепом, груженным лесом.

В ДТП пострадал 38-летний водитель кроссовера.