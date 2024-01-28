Водитель «Лады» врезался в остановку с людьми в центре Петрозаводска

В результате ДТП на улице Антикайнена в больницу попал один из пешеходов.

В Воскресенье, 28 января, в 22.40, в районе дома № 3 по улице Антикайнена 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21113 сбил пешехода, который находился на остановочном комплексе.



В результате дорожной аварии 45-летний мужчина получил телесные повреждения.



Его госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.