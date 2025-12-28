Водитель легкового автомобиля перевернулся на трассе «Вологда — Медвежьегорск»

Помощь спасателей потребовалась водителю в Пудожском районе.
Авария произошла сегодня, 29 декабря. В 10:19 поступило сообщение о ДТП на 503 км трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск», рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
На место выезжали сотрудники пожарной части поселка Пяльма. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, съехал в придорожный кювет и опрокинулся.
— Проведены работы по отключению АКБ и стабилизации ТС, — уточнили в ведомстве.
В результате происшествия автомобиль и прицеп сильно повреждены. Пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются.