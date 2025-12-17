Водитель легковушки погиб после столкновения с лесовозом на трассе в Прионежье

Страшная авария произошла сегодня, 18 декабря, на трассе на Вознесенье.
Сегодня, 18 декабря, около 10:00 на дороге А-215 Подъезд к городу Петрозаводску (94 км + 200 м) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с погибшим.
По предварительной информации полиции, водитель 1980 года рождения не справился с управлением лесовоза. Прицеп с грузом вынесло на полосу встречного движения, он опрокинулся на легковой автомобиль Lada Largus. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля.
Движение на трассе перекрыто из-за опрокидывания груза.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района. Проводится проверка.