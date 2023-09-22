Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с фурой у Сегежи

Ночью 24 сентября на подъезде к Сегеже произошло жесткое ДТП.

В воскресенье, 24 сентября, около 03.20, в Сегежском районе произошло ДТП.



На подъезде к райцентру водитель Skoda Octavia врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, который проезжал пункт весового контроля.



В результате в больницу попал 37-летний водитель Skoda. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.



Напомним, ранее дорожная полиция опубликовала фото группового ДТП на окраине Петрозаводска, в котором пострадал семилетний ребенок.