Водитель легковушки пострадал в ДТП с «Соболем» на федеральной трассе в Карелии

Утром 17 числа на трассе А-137 в Сегежском районе столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 17 января, примерно в 10.40, на 16 километре автодороги А-137 при встречном разъезде столкнулись ГАЗ «Соболь» и Hyundai Solaris.



В ДТП получил травмы 47-летний водитель легкового автомобиля.



Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказали в дорожной полиции.











Напомним, ранее мы сообщали о том, что маршрутка сбила пешехода в центре Петрозаводска.