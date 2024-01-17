Водитель легковушки пострадал в ДТП с «Соболем» на федеральной трассе в Карелии

Утром 17 числа на трассе А-137 в Сегежском районе столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 17 января, примерно в 10.40, на 16 километре автодороги А-137 при встречном разъезде столкнулись ГАЗ «Соболь» и Hyundai Solaris.
В ДТП получил травмы 47-летний водитель легкового автомобиля.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказали в дорожной полиции.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что маршрутка сбила пешехода в центре Петрозаводска.
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