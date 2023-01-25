Водитель легковушки рискнул не пропустить бетономешалку в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием КамАЗа произошло днем 10 февраля на перекрестке Александра Невского - Ригачина в Петрозаводске.
В пятницу, 10 февраля, в 17.00 на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Ригачина в карельской столиуе столкнулись легковушка и бетономешалка на базе КамАЗа.
Видео ДТП опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Еще один ролик размещен в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
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