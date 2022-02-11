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Водитель легковушки устроил «шашки» со «скорой помощью» и врезался в дорожный знак в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:56, 13 Февраля 2022
фото: dtpptz.ru

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ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Петрозаводске, когда водитель устроил опасные маневры вокруг машины «скорой помощи».

Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла минувшей ночью на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Ленинградская.

Судя по видео, перед перекрёстком с круговым движением водитель легковушки попытался на большой скорости опередить «скорую», но не справился с управлением. Автомобиль выбросило вправо за пределы  проезжей части на снежный бруствер, после чего он врезался в стойку дорожного знака.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2022-02-13 17:33:11
Надеюсь, стоимость ремонта знаков + штраф умерят прыть в дальнейшем?
nae
2022-02-13 17:11:42
Скоростной режим соблюдать надо. Даже ночью.
Knower
2022-02-13 16:45:02
Судя по видео водитель СП перестраивался в другой ряд без мигания поворотником.
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