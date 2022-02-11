Водитель легковушки устроил «шашки» со «скорой помощью» и врезался в дорожный знак в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Петрозаводске, когда водитель устроил опасные маневры вокруг машины «скорой помощи».

Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла минувшей ночью на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Ленинградская.

Судя по видео, перед перекрёстком с круговым движением водитель легковушки попытался на большой скорости опередить «скорую», но не справился с управлением. Автомобиль выбросило вправо за пределы проезжей части на снежный бруствер, после чего он врезался в стойку дорожного знака.