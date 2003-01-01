Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Пряжинском районе

Смертельное ДТП произошло на региональной трассе в Карелии.
Сегодня, 15 октября, на 398 км трассы А121-Сортавала гружёный лесовоз опрокинулся на крышу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего большегруз съехал в кювет и перевернулся.
— За рулем лесовоза находился мужчина 1972 г. р. Он погиб, — написали в ведомстве.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства трагедии.
