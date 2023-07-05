Шофер в Карелии возил ворованный лес к себе во двор (ВИДЕО)

Завершено расследование уголовного дела о краже древесины в Медвежьегорском районе, сообщили в Следкоме Карелии.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Медвежьегорского района, обвиняемого в крупной краже.
По версии следствия, с июня по июль 2022 года мужчина работал в коммерческой организации водителем и перевозил древесину. Рабочий имел свободный доступ к делянкам и тайно возил лесоматериалы к своему дому.
Мужчина нанес ущерб коммерческой организации на общую сумму в 259 тысяч рублей. Чтобы возместить ущерб, его автомобиль арестовали.
На предварительном следствии обвиняемый вину не признал.
Однако, отметили в республиканском Следкоме, его причастность подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание