Шофер в Карелии возил ворованный лес к себе во двор (ВИДЕО)

Завершено расследование уголовного дела о краже древесины в Медвежьегорском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Медвежьегорского района, обвиняемого в крупной краже.

По версии следствия, с июня по июль 2022 года мужчина работал в коммерческой организации водителем и перевозил древесину. Рабочий имел свободный доступ к делянкам и тайно возил лесоматериалы к своему дому.

Мужчина нанес ущерб коммерческой организации на общую сумму в 259 тысяч рублей. Чтобы возместить ущерб, его автомобиль арестовали.

На предварительном следствии обвиняемый вину не признал.

Однако, отметили в республиканском Следкоме, его причастность подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела.