Водитель, лишенный прав, попался за рулем автомобиля сотрудникам ГИБДД Карелии

В Пряжинском районе водитель, ранее лишенный прав, вновь отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Пряжинском районе отстранен от управления водитель автомобиля "ВАЗ-2121", который ранее был лишен водительских прав. Мужчина управлял автомобилем без документов в нарушение ПДД.
По информации ГИБДД, нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Всего с начала года автоинспекторы пресекли 460 фактов управления автотранспортом водителями, лишенными водительских прав.
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