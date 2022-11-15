Водитель, лишенный прав, попался за рулем автомобиля сотрудникам ГИБДД Карелии

В Пряжинском районе водитель, ранее лишенный прав, вновь отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе отстранен от управления водитель автомобиля "ВАЗ-2121", который ранее был лишен водительских прав. Мужчина управлял автомобилем без документов в нарушение ПДД.

По информации ГИБДД, нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Всего с начала года автоинспекторы пресекли 460 фактов управления автотранспортом водителями, лишенными водительских прав.