Водитель маршрутки в Петрозаводске выгнал на улицу женщину с детьми, потому что они стояли рядом с его кабиной

Деньги за троих он им так и не вернул.

Жительница Древлянки пожаловалась в соцсетях на грубого водителя, который высадил ее и детей на следующей остановке. Фото маршрутки опубликовали в паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей.



«С двумя маленькими детьми зашли в этот автобус, чтобы доехать до Древлянки. Другой национальности водитель данного автобуса высадил меня с двумя маленькими детьми, потому что ему не понравилось, что я со своими детьми стояла рядом с ним. Так как другим не заплатить, а куда-то дальше пихнуться вариантов не было», — написала горожанка.

По словам женщины, в другой раз она стала свидетелем, как этот же водитель ругался матом на мужчину, который спросил, почему автобус не едет и стоит больше пяти минут.

«Водитель как начал орать и руками махать, мол у него расписание, вали отсюда с автобуса, указываешь мне что делать. Забери свои 50 рублей и давай на мужчину матом… как только не назвал, ещё и по телефону начал это рассказывать кому-то в красках и обливать бедного мужчину помоями. Наглый тип», — пожаловалась петрозаводчанка.

Как отметила женщина, одна из бабушек в салоне рассказала, что этот водитель не в первый раз так себя ведет.