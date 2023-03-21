Водитель маршрутки в Петрозаводске вышел в рейс на неисправном автобусе

Во вторник, 21 марта, дорожные полицейские провели в Петрозаводске профилактическую акцию «Безопасный автобус».

Во вторник, 21 марта, в Петрозаводске автоинспекторы остановили три маршрутки, водители которых допустили нарушения.



Так, два шофера перевозили пассажиров без ремней безопасности, еще один вышел в рейс на автобусе с техническими неисправностями.



В отношении водителей составлены административные материалы, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.



В ГИБДД Петрозаводска продолжат рейды по контролю за работой маршруток.