Водитель маршрутки в Петрозаводске вышел в рейс на неисправном автобусе

Во вторник, 21 марта, дорожные полицейские провели в Петрозаводске профилактическую акцию «Безопасный автобус».
Во вторник, 21 марта, в Петрозаводске автоинспекторы остановили три маршрутки, водители которых допустили нарушения.
Так, два шофера перевозили пассажиров без ремней безопасности, еще один вышел в рейс на автобусе с техническими неисправностями.
В отношении водителей составлены административные материалы, рассказали в Госавтоинспекции столицы Карелии.
В ГИБДД Петрозаводска продолжат рейды по контролю за работой маршруток.
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