Водитель "Мерседеса" улетел в кювет на трассе "Кола" в Карелии

На трассе "Кола" произошла авария с участием автомобиля "Mercedes-Benz Sprinter", сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 16 октября, в 21.00 в Сегежском районе на 694 километре автодороги "Кола", информирует ГИБДД.

41-летний водитель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением. Мужчина допустил съезд в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 53-летняя женщина-пассажир автомобиля получила телесные повреждения, после чего была госпитализирована в Сегежскую ЦРБ, где ей было назначено стационарное лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии лишенная водительских прав женщина перевернулась на иномарке.