Водитель междугороднего автобуса при обгоне в Петрозаводске снес зеркало скоростной иномарке

Водитель автомобиля Mazda ищет свидетелей и видеозаписи ДТП, которое произошло на Пряжинском шоссе.

Во вторник, 1 ноября, примерно в 07.20 междугородний автобус белого цвета при обгоне снес на белом автомобиле Mazda 3 водительское зеркало, говорится в сообщении паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Инцидент произошел на Пряжинском шоссе, сразу после переезда по направлению к кольцу Силикатного завода. Автор этого сообщения ищет автолюбителей с видеозаписями этого происшествия.