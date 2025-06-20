Водитель мотоцикла и пассажир погибли при столкновении с лосем в Ленобласти

Смертельная авария произошла на трассе «Санкт-Петербург — Сортавала». Выжил только лось.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 41-летний мужчина на «Ямахе» столкнулся с лосем на 47-м километре трассы «Санкт-Петербург — Сортавала» немногим позже полуночи, сообщили в МВД Ленобласти.

- 41-летний водитель, управляя мотоциклом Yamaha и двигаясь со скоростью, не позволившей ему постоянно контролировать движение мотоцикла, совершил наезд на лося, перебегавшего дорогу. В результате ДТП и байкер и его пассажир, 42-летняя женщина, погибли на месте, – говорится в сообщении.

Животное, предположительно, убежало в лес. По факту ДТП проводится проверка.