Водитель мусоровоза атаковал детскую площадку на окраине Петрозаводска

Странные маневры водителя КамАЗа запечатлела камера видеонаблюдения.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео, на котором мусоровоз на базе КамАЗа пытается выехать на Лососинское шоссе через парковку и детскую площадку.



Огромный грузовик при этом повредил малые архитектурные формы на площадке.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель на трассе в Карелии выжил после кувырка легковушки через крышу.