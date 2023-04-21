Водитель мусоровоза атаковал детскую площадку на окраине Петрозаводска

Странные маневры водителя КамАЗа запечатлела камера видеонаблюдения.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликовали видео, на котором мусоровоз на базе КамАЗа пытается выехать на Лососинское шоссе через парковку и детскую площадку.
Огромный грузовик при этом повредил малые архитектурные формы на площадке.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель на трассе в Карелии выжил после кувырка легковушки через крышу.
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