Водитель мусоровоза и грузчик вывели из горящего дома людей в Карелии

Сотрудники мусоровывозящей компании оказали помощь жильцам горящего дома.

Сотрудники КЭО ехали по обычному маршуруту, собирали отходы в поселке Шуя Прионежского района. Проезжая мимо дома № 7 по Мурманскому шоссе, они увидели густой дым. Оказалось, что пламя идет из жилого дома.

— Не теряя времени, Матвей Портянко и Александр Коротаев, водитель и грузчик спецтехники, сразу позвонили в МЧС, но и сами в стороне не остались. Они разбудили спящих в горящем доме жильцов, а после того, как в доме никого не осталось, начали тушить огонь с помощью садового шланга для полива. Конечно, справиться с огнем таким образом не удалось, дом серьезно пострадал, но главное — в безопасности оказались все жильцы, — рассказали в компании.

Напомним, пожар случился 11 октября, около 08:43. Тушили его 16 пожарных. Это заняло более четырех часов. Дом серьезно пострадал.

Двое человек спаслись., один пострадал. Ему потребовалась госпитализация.

Ранее неравнодушный водитель мусоровоза спас черепах в Петрозаводске.