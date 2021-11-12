Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)

На Древлянке в ДТП на пешеходном переходе водитель с признаками алкогольного опьянения проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух женщин.

В паблике «Подслушано у воителей Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео ДТП, которое произошло на Лососинском шоссе, в районе дома №33 сегодня в 17.20.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как водитель кроссовера на полном ходу проезжает на запрещающий сигнал светофора и сбивает на «зебре» двух женщин.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что в ДТП двум женщинам, попавшим под колеса, потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает ГИБДД и врачи скорой помощи.