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Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:09, 14 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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На Древлянке в ДТП на пешеходном переходе водитель с признаками алкогольного опьянения проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух женщин.

В паблике «Подслушано у воителей Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео ДТП, которое произошло на Лососинском шоссе, в районе дома №33 сегодня в 17.20.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент, как водитель кроссовера на полном ходу проезжает на запрещающий сигнал светофора и сбивает на «зебре» двух женщин.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что в ДТП двум женщинам, попавшим под колеса, потребовалась медицинская помощь. По предварительным данным, водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает ГИБДД и врачи скорой помощи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-12-14 18:30:39
Доездился, хронь.
Generalus87
2021-12-14 18:30:32
Скотина
кир
2021-12-14 18:21:04
Либералы отменили смертную казнь в полудиком обществе. Так нельзя, - сказал кот. Кроме боли и смерти они ничего не понимают. :)
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