Водитель на трассе в Карелии выжил после кувырка легковушки через крышу (ФОТО)

Рано утром 4 июля на трассе Петрозаводск - Суоярви произошло ДТП, сообщили спасатели.

Во вторник, 4 июля, в 04.54, пожарные поселка Эссойла в составе двух человек и одной единицы техники выезжали на место ДТП.



На 61 километре трассы из Петрозаводска в Суоярви Hyundai Solaris вылетел в кювет, опрокинулся на крышу и снова встал на колеса.



Пострадавшего пришлось доставать из кабины с помощью спасателей. Погибших нет, травмы получил один человек.



Об этом говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».







