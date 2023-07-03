Водитель на трассе в Карелии выжил после кувырка легковушки через крышу (ФОТО)

Рано утром 4 июля на трассе Петрозаводск - Суоярви произошло ДТП, сообщили спасатели.
Во вторник, 4 июля, в 04.54, пожарные поселка Эссойла в составе двух человек и одной единицы техники выезжали на место ДТП.
На 61 километре трассы из Петрозаводска в Суоярви Hyundai Solaris вылетел в кювет, опрокинулся на крышу и снова встал на колеса.
Пострадавшего пришлось доставать из кабины с помощью спасателей. Погибших нет, травмы получил один человек.
Об этом говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».
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