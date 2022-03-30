Водитель на "Жигулях" врезался в светофор на Древлянке (ВИДЕО)

В Петрозаводске на Лососинском шоссе водитель на "Жигулях" врезался в светофор и дорожный знак.
Видео момента ДТП, которое произошло накануне около трех часов дня на Древлянке, появилось в группе "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".
Автор поста предположил, что у водителя "Жигулей" могли отказать тормоза.
На кадрах видно, что водитель пытался не наехать на пешеходов, которые переходили Лососинское шоссе по "зебре" и врезался в светофор и дорожный знак пешеходного перехода.
Один из пешеходов успел отскочить в сторону.
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