Водитель «налетел» на ограждение в центре Петрозаводска

В центре столицы Карелии легковой автомобиль попал в аварию на дороге.

Напротив железнодорожного вокзала в Петрозаводске произошло ДТП. Легковой автомобиль наехал на металлическое ограждение на трассе. Фото с места происшествия прислал читатель «Столицы на Онего».

Как сообщили изданию в ГИБДД, автомобилист за рулем машины «Volkswagen Passat» не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что открылось движение по кольцу на набережной Варкауса в Петрозаводске.