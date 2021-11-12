Водитель «налетел» на ограждение в центре Петрозаводска

В центре столицы Карелии легковой автомобиль попал в аварию на дороге.
Напротив железнодорожного вокзала в Петрозаводске произошло ДТП. Легковой автомобиль наехал на металлическое ограждение на трассе. Фото с места происшествия прислал читатель «Столицы на Онего».
Как сообщили изданию в ГИБДД, автомобилист за рулем машины «Volkswagen Passat» не справился с управлением. В аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что открылось движение по кольцу на набережной Варкауса в Петрозаводске.
Комментарии