Водитель направил внедорожник в дерево на ночной дороге в Медвежьегорске

В ДТП получили травмы водитель и пассажир внедорожника.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Медвежьегорске.

Дорожная авария произошла в минувшую среду, 18 декабря, в 01.50 ночи, на улице Советской. Там водитель Toyota Land Cruiser съехал с дороги на газон и врезался в дерево.

В ДТП получили травмы 41-летний водитель и 44-летний пассажир внедорожника.

По факту ДТП проводится проверка.