Водитель направил внедорожник в дерево на ночной дороге в Медвежьегорске

В ДТП получили травмы водитель и пассажир внедорожника.
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Медвежьегорске.
Дорожная авария произошла в минувшую среду, 18 декабря, в 01.50 ночи, на улице Советской. Там водитель Toyota Land Cruiser съехал с дороги на газон и врезался в дерево.
В ДТП получили травмы 41-летний водитель и 44-летний пассажир внедорожника.
По факту ДТП проводится проверка.
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