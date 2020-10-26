Водитель-нарушитель спровоцировал аварию в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Три автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

В Петрозаводске 27 октября в 10.23 на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина произошло групповое ДТП.

"Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников движения, двигаясь в правой полосе движения, выехал на перекрёсток для разворота. В это же время в средней полосе двигался второй автомобиль. От удара двигавшийся прямо автомобиль занесло и развернуло, после чего он наехал на припаркованное за перекрёстком транспортное средство", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Калинина и Загородной.