Водитель насмерть сбил лося на трассе в Карелии и сам получил травмы

В Питкярантском районе Карелии лось выбежал на дорогу под колеса автомобиля.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, 3 августа в Питкярантском районе на 308 км (+025 м) автодороги "Сортавала" произошел наезд на дикое животное. ДТП произошло в темное время суток, около 23:10, на неосвещенном участке дороги. Водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате происшествия животное погибло, 27-летний водитель получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.



Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по дорогам, проходящим среди лесов. Особую бдительность необходимо проявлять в зоне действия Дорожного знака 1.27 "Дикие животные", который предупреждает водителя о том, что он приближается к участку дороги, где возможен выход на проезжую часть диких животных. Увидев знак "Дикие животные", водитель должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.



С начала года на дорогах республики произошло 4 наезда на диких животных. В результате этих происшествий пострадали 5 человек.