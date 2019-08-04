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Новости. Происшествия
12:28, 04 Августа 2019
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Водитель насмерть сбил лося на трассе в Карелии и сам получил травмы

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В Питкярантском районе Карелии лось выбежал на дорогу под колеса автомобиля.

Как рассказали в ГИБДД Карелии, 3 августа в Питкярантском районе на 308 км (+025 м) автодороги "Сортавала" произошел наезд на дикое животное. ДТП произошло в темное время суток, около 23:10, на неосвещенном участке дороги. Водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате происшествия животное погибло, 27-летний водитель получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при движении по дорогам, проходящим среди лесов. Особую бдительность необходимо проявлять в зоне действия Дорожного знака 1.27 "Дикие животные", который предупреждает водителя о том, что он приближается к участку дороги, где возможен выход на проезжую часть диких животных. Увидев знак "Дикие животные", водитель должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

С начала года на дорогах республики произошло 4 наезда на диких животных. В результате этих происшествий пострадали 5 человек.

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Комментарии

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Саныч
2019-08-04 12:38:28
Какое дикое животное, вы посмотрите!
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