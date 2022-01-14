Водитель насмерть сбил лося в Приладожье Карелии (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля не увидел дикое животное ночью на дороге рядом с поселком Алхо в Лахденпохском районе.

В паблике «ЛахенпохьЯ — навсегда!» выложили видео инцидента на дороге, который произошел еще 30 декабря в 02:56. За поворотом на поселок Алхо в сторону Приозерска водитель сбил лося. Следовавшие за участником ДТП автомобилисты увидели, как животное убирают с проезжей части.

«Авария с лосем на дороге — это ДТП со всеми вытекающими последствиями и обязанностями не покидать место ДТП, выставить знак аварийной остановки, включить „аварийку“ и вызвать сотрудников ГИБДД. Штраф 80 000 рублей», — пишут подписчики паблика в комментариях.

Ранее вблизи федеральной трассы «Кола» в Карелии очевидцы запечатлели вышедших из леса лосей.