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Водитель, насмерть сбивший двух пешеходов в Петрозаводске, второй раз обжаловал приговор

Новости. Общество
16:19, 22 Ноября 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Адвокат водителя Артема Гашкова, получившего 9,5 года колонии за ДТП с двумя погибшими, обжаловал приговор в Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге.

Известный петрозаводский адвокат Константин Кощеев, защищающий водителя Артема Гашкова, за ДТП с двумя погибшими женщинами приговоренного к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима, обжаловал вынесенный ему приговор в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Это журналисту «Столицы на Онего» подтвердил сам Константин Кощеев.

«Согласно недавно полученному нами заключению эксперта Северо-Западного бюро Министерства юстиции России, в указанной дорожной ситуации Артем Гашков, даже при разрешенной в городе скорости 60 км/час, не мог предотвратить наезд на женщин-пешеходов, ночью переходивших дорогу на запрещающий знак светофора, — сообщил защитник. — Исходя из этого заключения, я и мой доверитель Артем Гашков тем более считаем вынесенный ему суровый приговор необоснованным и несправедливым».

Напомним, что 9 сентября 2020 года в 00.41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой, совершил наезд на двух женщин-пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий знак светофора. В результате ДТП, петрозаводчанки 1977 и 1979 г. р. скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Петрозаводский суд признал Артема Гашкова виновным и приговорил его к 9 годам колонии общего режима. При этом судья Степан Сергеев отметил, что суд посчитал реальный срок «единственно возможным наказанием». Кроме того, Гашкову два года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. Суд также постановил взыскать с виновника ДТП в пользу близких погибших женщин по 850 тысяч рублей вместо запрошенных ими по миллиону. Сразу после оглашения приговора Гашкова заключили под стражу в зале суда.

А немногим позднее Верховный суд Карелии, который не принял как смягчающее обстоятельство сделанную Гашковым явку с повинной, ужесточил ему наказание еще на полгода. В итоге окончательное наказание Гашкова составило 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

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