Водитель «Нивы» пострадал при столкновении с иномаркой на Древлянке

На Лососинском шоссе в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей.
2 декабря в 21:40 на Лососинском шоссе (в районе дома № 1 по улице Чистой) в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в ГАИ по городу.
— 32 –летний водитель автомобиля Ford, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и создал помеху автомобилю ВАЗ, в результате чего транспортное средство ВАЗ совершило наезд на препятствие (дорожное ограждение), — рассказали в ведомстве.
В происшествии пострадал 44-летний водитель «Нивы». Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее стало известно, что 41-летний водитель получил травмы при столкновении двух автомобилей в центре карельской столицы.