Водитель новой маршрутки в Петрозаводске был остановлен за нарушение

Автоинспекторы проверили безопасность пассажирских перевозок.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о проверках, проводимых на маршрутах общественного транспорта. Автоинспекторы на постоянной основе проводят сплошные проверки автобусов, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автопредприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.
Так, накануне сотрудники ДПС пресекли нарушение у водителя маршрутного автобуса. Мужчина управлял транспортом, не пристегнув ремень безопасности.
В отношении водителя составлен административный материал, проведена беседа об обязательном соблюдении правил дорожного движения.
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