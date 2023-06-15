Водитель новой маршрутки в Петрозаводске был остановлен за нарушение

Автоинспекторы проверили безопасность пассажирских перевозок.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о проверках, проводимых на маршрутах общественного транспорта. Автоинспекторы на постоянной основе проводят сплошные проверки автобусов, направленные на соблюдение водителями и должностными лицами автопредприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.

Так, накануне сотрудники ДПС пресекли нарушение у водителя маршрутного автобуса. Мужчина управлял транспортом, не пристегнув ремень безопасности.

В отношении водителя составлен административный материал, проведена беседа об обязательном соблюдении правил дорожного движения.