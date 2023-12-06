Водитель опрокинул свой внедорожник на крышу на западе Карелии

ДТП случилось накануне в Суоярвском округе Карелии.

Как сообщили суоярвские пожарные, 7 декабря на 61 километре автодороги Суоярви — Поросозеро автомобилист за рулем УАЗ «Патриот» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась на крышу.



Судя по фото, спасатели доставали отечественный внедорожник с помощью экскаватора. Также пожарные традиционно отключили аккумулятор у пострадавшей машины.







