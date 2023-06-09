Водитель опрокинул свою машину на крышу на грунтовке в районе Карелии (ВИДЕО)

ДТП произошло 12 июня в Кондопожском районе Карелии.
Пользватель паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии» снял на видео пустой перевернувшийся на крышу автомобиль Hyundai Solaris.
Машина лежала в районе деревни Тулгуба. Напомним, ранее мы сообщали о том, что девушка за рулем китайского внедорожника протаранила фонарь и автомобиль в Петрозаводске.
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