Водитель отдела полиции Петрозаводска получил компенсацию проезда к месту отдыха и обратно после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры сотруднику транспортной полиции выплатили компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно.

Карельская прокуратура по обращению водителя Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте провела проверку исполнения законодательства о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел.

Надзорное ведомство установило, что работодатель не в полном объеме возместил ему затраты на проезд к месту отдыха и обратно.

Карельский транспортный прокурор внес представление начальнику отдела полиции.

В результате вмешательства прокуратуры права мужчины были восстановлены — ему выплатили компенсацию более 9,5 тысячи рублей, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.