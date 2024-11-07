Водитель отечественного авто, нарушив правила, пострадал в столкновении с иномаркой на оживленном проспекте Петрозаводска

Водитель получил травмы в ДТП на Лесном проспекте в карельской столице.

ДТП произошло в четверг, 7 ноября, в 17.20 у дома № 57 на Лесном проспекте.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Lada Vesta при выполнении левого поворота не занял соответствующее крайнее левое положение и не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford, который двигался попутно в крайней левой полосе.

В результате автомобили с толкнулись.

В дорожном происшествии 43-летний водитель автомобиля Lada получил травмы, ему было назначено лечение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.