Водитель отечественной легковушки пострадала, столкнувшись с китайским внедорожником

Подробности аварии в Медвежьегорском районе сообщили в ГИБДД Карелии.
ДТП случилось в понедельник, 22 января, в 08.20 в поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии.
Там, около дома № 1 по улице Кирова, водитель ВАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество автомобилю Haval, ехавшему по главной дороге.
Травмы в результате аварии получила 29-летняя девушка, находившаяся за рулем отечественной легковушки. По факту ДТП проводится проверка.
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