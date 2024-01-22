Водитель отечественной легковушки пострадала, столкнувшись с китайским внедорожником

Подробности аварии в Медвежьегорском районе сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП случилось в понедельник, 22 января, в 08.20 в поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карелии.

Там, около дома № 1 по улице Кирова, водитель ВАЗ при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество автомобилю Haval, ехавшему по главной дороге.

Травмы в результате аварии получила 29-летняя девушка, находившаяся за рулем отечественной легковушки. По факту ДТП проводится проверка.