Водитель отечественной легковушки жестко отправил в кювет встречную иномарку

Водитель легковушки совершал обгон и столкнулся со встречным автомобилем.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в понедельник, 11 декабря, в 14.20, в Муезерском районе около поселка Ледмозеро. Там водитель LADA Vesta совершал обгон и столкнулся с автомобилем Kia Rio, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получил 37-летний водитель иномарки.