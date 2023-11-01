Водитель отправил свою Audi полежать на крыше на федеральной трассе в Карелии

Утром 31 октября на автодороге А-119 в Пудожском районе иномарка опрокинулась на крышу.

Утром 31 октября дежурное отделение пожарной части по охране деревни Авдеево выезжали на 504 километр трассы А-119 «Вологда — Медвежьегорск».



Автомобилист за рулем Audi не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка перевернулась, сообщили пудожские пожарные.



О пострадавших информации нет.







