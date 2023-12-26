Водитель отправила в больницу своих пассажиров после столкновения с экскаватором на трассе в Карелии

В Сегежском районе легковушка влетела в экскаватор, который ехал впереди.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в среду, 27 декабря, в 18.10 в Сегежском районе на 713 километре федеральной автодороги «Кола». Там женщина-водитель, управляя автомобилем Skoda Roomster, выбрала небезопасные скорость и дистанцию и столкнулась с двигающимся впереди экскаватором CATERPILLAR.

В результате ДТП пострадали две женщины 19 и 86 лет — пассажиры Skoda Roomster, которых с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.