Водитель отвлекся и устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе в Карелии

Госавтоинспекция опубликовала сводку аварий за последние три дня.

В конце минувшей недели в Карелии произошло несколько ДТП с пострадавшими. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики.

В пятницу, 10 октября, в 12:05 на 435-м километре федеральной трассы А-119 около Пудожа водитель автомобиля Geely отвлекся от управления, потерял контроль и съехал в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии травмы получили три пассажира иномарки в возрасте 49, 13 и 11 лет, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью.

В этот же день, около 21:10, авария произошла на 368-м километре автодороги «Кола» в Пряжинском районе, недалеко от поселка Святозеро. Водитель Ford Transit при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi Outlander и Geely Monjaro, после чего наехал на барьерное ограждение. В ДТП пострадали 28-летняя девушка-водитель Geely и 38-летний водитель Ford.

В субботу, 11 октября, в 13:40 на дороге около деревни Остров в Пудожском районе столкнулись два внедорожника. Водитель Toyota на крутом повороте выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Chery Tiggo, который после этого съехал в кювет. 57-летний водитель Chery 57 получил травмы.

В воскресенье, 12 октября, около часа ночи на дороге рядом с деревней Суйсарь в Прионежском районе 34-летний водитель автомобиля Jaecoo не справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет. В этом происшествии травмы получила 27-летняя пассажирка.

По фактам всех дорожных происшествий полиция проводит проверку.