Водитель питбайка пострадал в ДТП в Карелии

Мужчина съехал с дороги в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 30 июня, в 12.10 в Прионежском районе 29-летний водитель питбайка WELS CRF 250, не имея соответствующей категории на управление транспортом данного вида, не справился с управлением и совершил съезд с дороги.



В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.