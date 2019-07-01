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Новости. Происшествия
09:38, 01 Июля 2019
фото: ГИБДД Карелии

Водитель питбайка пострадал в ДТП в Карелии

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Мужчина съехал с дороги в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В воскресенье, 30 июня, в 12.10 в Прионежском районе 29-летний водитель питбайка WELS CRF 250, не имея соответствующей категории на управление транспортом данного вида, не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь. 

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