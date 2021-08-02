Водитель подшофе гонял на УАЗике по поселку в Карелии

В поселке Муезерский инспекторы ДПС отстранили от управления водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщается в официальном паблике отделения МВД России по Муезерскому району, инцидент произошел в минувший понедельник, 2 августа в 14:30. В поселке Муезерский остановили пьяного 29-летнего водителя, находившегося за рулем УАЗика.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 0,21 мг/л.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Водителю грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Жителям Карелии в Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют о всех имеющихся фактах управления нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию по короткому номеру - 102 или 112.

Ранее пьяный водитель на ВАЗе перевернулся в Петрозаводске в кювет, пострадали два человека.