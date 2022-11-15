Водитель погиб на трассе в Карелии, вылетев на машине в кювет (ФОТО)

Трагедия произошла в Пудожском районе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в воскресенье, 11 декабря, в 18.58 вечера в Пудожском районе произошло смертельное ДТП.

Авария случилась на 9 километре автодороги «Уржаково — Колово». По предварительным данным, автомобиль Nissan Almera под управлением 46-летнего водителя съехал с дороги в кювет.

Водитель был госпитализирован, но впоследствии скончался из-за полученных в ДТП травм.