Водитель погиб на трассе в Карелии

В Кондопожском районе Карелии в ДТП погиб 61-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 23 апреля, в 10.20 в Кондопожском районе, на 18 км автодороги «Кола - Кончезеро - автодорога Шуйская – Гирвас», кроссовер съехал в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии мужчина погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.