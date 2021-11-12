Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии

В Олонецком районе Карелии произошло смертельное ДТП, сообщили в отряде пожарных-спасателей района.

Сегодня, 5 декабря, в 11.57 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 61км автодороги «Усланка-Мегрега-Обжа» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся на крышу.

На место ДТП выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонца. Спасатели осмотрели место ДТП, отключили АКБ, вернули автомобиль на дорогу, достали тело погибшего водителя.

Фото ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".