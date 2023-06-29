Водитель погиб в ДТП со сгоревшей машиной на севере Карелии

Трагедия произошла на Костомукшской трассе, сообщили в Минздраве Карелии.

Как в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» сообщил министр здравоохранения республики, из межрайонной больницы №1 передали информацию о смертельном ДТП.



На 144 километре дороги от Ледмозера до Костомукши машина вылетела в кювет и загорелась.



Водитель 1961 года рождения погиб до прибытия скорой помощи.



Напомним, 27 июня, около 10.00, в Пряжинском районе, на 397 километре федеральной автодороги «Кола» не поделили дорогу три машины.



По уточненной информации, 49-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте, где по касательной столкнулся с Chevrolet Lacetti.



После этого фургон лоб в лоб врезался в лесовоз Scania. Оба автомобиля загорелись. Водитель ГАЗ погиб, 58-летний шофер лесовоза госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.