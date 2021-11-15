Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Карелии

В Прионежском районе произошло смертельное ДТП.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 30 декабря, в 7.20 водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся фургоном «ГАЗ». После этого в Hyundai врезался Fiat, следующий в попутном направлении за виновником лобового столкновения.

В результате ДТП погиб 39-летний житель Сегежи, водитель автомобиля Hyundai Solaris.

Госавтоинспекция призывает водителей при выборе скорости движения и выполнении маневров учитывать дорожные и погодные условия, соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.