Водитель положил свою «буханку» набок на трассе в Суоярвском округе Карелии

ДТР произошло в понедельник, 27 числа, на автодороге Суоярви - Питкяранта.

Как сообщили в соцсети суоярвские пожарные, 27 ноября на 25 километре автодороги Суоярви — Питкяранта водитель автомобиля УАЗ-452 не справился с управлением и оказался в кювете.



На место происшествия выезжали спасатели поселка Лоймола. Они осмотрели место происшествия, отключили аккумулятор, вернули «буханку» на проезжую часть.



О пострадавших информации нет.







