Водитель получил травмы, улетев на автомобиле в кювет на трассе под Петрозаводском

Молодой водитель попал в больницу после аварии на подъезде к столице Карелии.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в воскресенье, 14 августа, в 22.10 на 147 км автодороги А-215 (подъезд к Петрозаводску) 31-летний водитель автомобиля Mitsubishi, при выполнении поворота налево, допустил съезд в кювет.

Водитель с травмами с места аварии был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, юный водитель по неопытности устроил аварию, в которой пострадал ребенок.