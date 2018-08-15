Водитель получил травмы в ДТП на трассе в Карелии

В Сортавальском районе при обгоне столкнулись две иномарки, сообщает УГИБДД по Карелии.

Утром во вторник на дороге Вяртсиля – Корписелькя водитель BMW-525, обгоняя Volkswagen Jetta, не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль.

После столкновения обе машины съехали в кювет. В результате происшествия травмы получил 47-летний водитель Volkswagen, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.