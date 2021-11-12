Водитель получил травмы в ДТП в Петрозаводске

В столице Карелии произошла авария, в результате которой травмирован автомобилист.

Авария произошла в среду, 29 декабря, сообщает ГИБДД Карелии.

В 18:35 на улице Мелентьевой в районе дома 49 столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля «Kia Rio» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с машиной ВАЗ-2110, которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП травмирован 29-летний водитель ВАЗа, пострадавшему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.